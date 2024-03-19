رئيس «دمياط الجديدة» يوجّه بإنهاء توسعة المحاور المستجدة لتنظيم حركة المرور

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز، أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمدخل ميناء دمياط، للعمل على تحسين حركة السيولة المرورية والرؤية البصرية والجمالية لمنطقة الميناء، وما حولها من المنطقة التخزينية.

ووجّه الدكتور مهندس محمد خلف الله، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة للمحاور المستجدة لتنظيم حركة مرور المركبات بالمنطقة، ورفع كفاءة الأرصفة والمشايات، مع تنفيذ أعمال الزراعة للانتهاء من التنفيذ مباشرة، والانتهاء من أعمال الطرق من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة، على أن يتم تنسيق المزروعات بما لا يعيق الرؤية البصرية، وبالشكل الذى يليق بجهود التطوير الجارية في المنطقة.

وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، بأنّ اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، والغلق والإخلاء الإداري والسحب من الإدارات المختصة بالجهاز، شنّت حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحال التي تعمل دون ترخيص، والبدرومات التي تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون في الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنّ الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية، أو تجارية بها، كالوحدات السكنية، سواءً بالعمارات أو قطع الأراضي، أو السكني، أو البدروم، أو الجراج، وذلك دون الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذّر رئيس جهاز دمياط الجديدة، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

يذكر أنّ الحملة تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود، عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.