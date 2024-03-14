«الإسكان» تطرح أراضي استثمارية وسكنية وصناعية في دمياط الجديدة

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضي استثمارية بأنشطة سكنية فندقية تجارية وصناعية ونادي اجتماعي، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر مارس الجاري.

تيسيير الإجراءات على المستثمرين

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمركز الحي السادس بنشاط نادي اجتماعي بمساحة 22 ألفا و680 مترا، وسعر المتر 5900 جنيه، بنسبة بنائية لا تزيد عن 20% من مساحة قطعة الأرض، و بارتفاع أرضي ودور أول فقط بالنسبة للمبنى الاجتماعي أو المباني الخدمية، والردود لا يقل عن 10 أمتار من جميع الجهات، مع الالتزام بالشروط الخاصة بالحماية المدنية.

وأشار إلى أنه جرى مراعاة توفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للكود المصرى للجراجات، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي، الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط صناعات متنوعة

وأضاف أنه جرى أيضا إتاحة قطعة أرض لإقامة نشاط صناعات ماعدا الدوائي والغذائي بمنطقة جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة، بمساحة 1638 مترا مربعا، سعر المتر 1670 جنيه، بنسبة بنائية 65% من مساحة قطعة الأرض، وأقصى ارتفاع 15مترا طبقا للاشتراطات، والردود لايقل عن 2.5م من جميع الجهات، ويمكن البناء على الصامت من جانب واحد، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى الموافقة على إتاحة عدد 2 قطعة أرض بمنطقة بيت الوطن غرب المدينة بنشاط تجاري إداري فندقي ترفيهي، القطعة الأولى بمساحة 4889 مترا مربعا، سعر المتر 25 ألفا و310 جنيهات، بينما القطعة الثانية بمساحة 4972 مترا مربعا وسعر المتر 25310 جنيهات، بإشتراطات بنائية معامل الإشغال 1.2، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع 13 م والردود 6 م من جميع الاتجاهات، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، واستيفاء كل الموافقات اللازمة للمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع 3 أعوام من تاريخ استلام قطعة الأرض.

المهندس خلف الله: إتاحة قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى بالمنطقة المركزية بالمدينة

ولفت رئيس الجهاز ، إلى أنه تم أيضا إتاحة قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى سكنى بالمنطقة المركزية ب بالمدينة بمساحة 667 متر مربع ، سعر المتر 46270 جنيه ، وقطعة أرض أخرى بنشاط سكنى فندقى تجارى ، شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة، بمساحة 1349 متر مربع ، سعر المتر التقديرى 16355 جنيه .

نوه الدكتور مهندس محمد خلف الله ، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.