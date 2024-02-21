«الإسكان»: رفع كفاءة 17 رافع صرف صحي بتكلفة 125 مليون جنيه في دمياط الجديدة

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مشروعات المرافق وروافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز.

الخطة الاستثمارية ومشروعات المرافق بالمدينة

وخلال الزيارة، قدم رئيس جهاز المدينة عرضا تفصيليا للمدينة والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية.

وبدأت الجولة التفقدية بزيارة عدد من روافع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، والبالغ عددها 29 رافعا، ورفع كفاءة 17 منها حتى الآن بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، وانتقل بعدها المسؤولين لزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية بطاقة 50 ألف م٣/يوم، والجارى الإعداد لإعادة التأهيل ورفع القدرة الاستيعابية لها لتصبح 75 ألف م٣/يوم.

وشملت الزيارة أيضا محطة مياه الشرب والمأخذ على نهر النيل، والتي تعمل بطاقة 173 م٣/يوم، وجاري رفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بها بنسبة تنفيذ 73٪ وبتكلفة إجمالية 73 مليون جنيها.

مواصلة تحقيق أكبر قدر من التنمية

وفي نهاية الجولة بالمدينة، تفقد مسؤولو الإسكان تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والطرق الداخلية بموقع 28 عمارة جنة بالمجاورة 34 بالحى السادس، وكذلك شاطىء ونادي قادرون لذوى الهمم، والمُنفذ على مساحة 11 ألف م٢، بالمشاركة المجتمعية في منطقة النرجس للشواطىء المميزة.

وأشاد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بالمجهود المبذول في المدينة، مؤكدا مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة للمدينة.