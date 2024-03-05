حملة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات المخالفة بمدينة دمياط الجديدة

كشف الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهازتنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل والشؤون القانونية بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ 22 قرار غلق وتشميع للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مخالفة القوانين واللوائح المنظمة بالأماكن السكنية

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكني أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها.

الجدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، والعميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق ، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

وأوضح رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الحضاري والجمالي ، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتي يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

يجب الالتزام بشروط التراخيص

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص ، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة، ومضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية، والحفاظ على المستوي الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.