فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في دمياط الجديدة غدا

أعلنت شركة هندسة كهرباء دمياط الجديدة فصل التيار الكهربائي غدًا الأربعاء 20 مارس، لمدة ساعتين في الفترة الصباحية، بسبب القيام ببعض أعمال الصيانة.

قطع التيار الكهربائي في دمياط الجديدة

وأشارت هندسة دمياط الجديدة إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحاً، وتكون الأماكن المتأثرة بالانقطاع لمدة ساعتين هي الحي 3 المجاورة 13-14-15 - بيارة الحى الثالث.د، بسبب اعمال الصيانة الدورية للمتابعات

وأكدت هندسة الكهرباء دمياط الجديدة في بيان، إلى أنه يمكن للمواطنين في حالة وجود أية أعطال أو حالة طوارئ خاصة التواصل مع الشركة من خلال عدد من الأرقام كالتالي:

- من خلال هذا الرقم 2400715 -

- من خلال 2407207 / 057 -

- من خلال الهاتف المحمول 01283237534 / 01283274093.

- من خلال الخط الساخن 121 ويتم استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة

- من خلال موقع الشركة شمال الدلتا من هنا.