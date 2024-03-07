احذر عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان.. تصل إلى الحبس

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المصريون تزيين الشوارع احتفالاً بالشهر المبارك لإضفاء أجواء من البهجة والفرحة، ويتجه البعض إلى إنارة الشوارع والاستيلاء على التيار الكهربي والذي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي لزينة رمضان

وقال الخبير القانوني محمود الحديدي لـ«الوطن» إنَّ قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 نص في مادته رقم 71 على أنَّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أول بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوة الجنائية حال التصالح».

عقوبة تكرار سرقة التيار الكهربائي

وأضاف الخبير القانوني أنَّه حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويمكن أن تنقضي في حال التصالح، مضيفًا أنَّ غرامة الاستيلاء على التيار الكهربائي تكون سلطة تقديرية لقاضي الموضوع.