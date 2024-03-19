تفاصيل حسابات العائد اليومي في 3 بنوك.. يصل إلى 23%

تتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حسابات بعوائد يومية تنافسية، حيث تعتبر الحسابات والشهادات البنكية ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال. وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل عوائد الحسابات ذي العائد اليومي في 3 بنوك.

حساب سوبر كاش في بنك مصر

يطرح بنك مصر حساب سوبر كاش جاري بعائد يصل إلى 23% يوميا، وذلك للأفراد الطبيعيين فقط، ويبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد نحو 50 ألف جنيه وبدون حد أقصى.

ويتيح الحساب إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص، وإمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب، وكذلك إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصما من الحساب، وكذلك يمكن تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب.

حساب يومي في البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري حسابا بعائد يومي تحت اسم حساب الأهلي اليومي، بحد أدنى لفتح الحساب نحو 500 ألف جنيه مصري، ويصل العائد إلى نحو 9% على شرائح الرصيد من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه مصري، بينما يصل العائد إلى نحو 20% على شريحة الرصيد أكثر من 20 مليون جنيه مصري، ويتيح الحساب إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر، وإمكانية فتح حساب مشترك.

حساب التوفير ذو العائد اليومي الجديد في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي هذا الحساب، ويتيح العديد من المزايا، ويبدأ بحد أدنى 5000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه مصري، ويصل العائد إلى نحو 7.25% على شريحة 3 مليون جنيه فيما فوق.