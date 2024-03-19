العوضي يشارك جمهوره مشهدا مؤثرا مع دينا فؤاد في حق عرب: عندي بالدنيا

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمشهد من الحلقة 8 لمسلسل حق عرب الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي

مشهد مؤثر بين أحمد العوضي ودينا فؤاد في مسلسل حق عرب

وتضمن المشهد لحظة إبلاغ عرب السويركي الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث لحبيبته حنان «دينا فؤاد» لأوامر المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي بأن يتزوج من ابنته الكبرى سميحة، وعندما بكت من انهيار الصدمة لرغبته في الزواج من غيرها بعد قصة حبهما الحارة بالدرب الأحمر، أراد أن يطمئنها قائلاً: «أنت عندي بالدنيا كلها ولو خيروني بينك وبين أي حد عينيا مش هتشوف غيرك».

أبرز تعليقات الجمهور على مسلسل حق عرب

ولاقي المشهد ردود أفعال قوية من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مسلسل حق عرب من بينها: «جدع ورجولة يا عوضي.. أحلى مسلسل.. الحنية والأمان ميتعوضوش.. كان مشهد جميل أوي.. أتمنى ميسبهاش ويتجوز بنت المعلم عبد ربه.. جدع ورجولة ياعوض».

ومن المقرر أن يكون موعد مسلسل حق عرب الحلقة 9 على قناة ON Drama فى الساعة 9 مساء، كما يعرض تزامنًا عبر منصة WATCH IT دون فواصل إعلانية.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوى عثمان، رياض الخولي، وليد فواز، أحمد صيام، كارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.