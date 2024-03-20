سجل سعر البيض اليوم الأربعاء 20-3-2024 في مصر داخل الأسواق والمحال، استقرارا ملحوظا، بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، إذ بلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 158.04 جنيه، والأحمر 159.62 جنيه، ببينما تراجع البلدي إلى 165.21 جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر البيض اليوم

وتستعرض الوطن، خلال السطور التالية سعر البيض اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط اليوم.

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض اليوم مستقرة بشكل جيد لكافة الأنواع، إذ استقر سعر طبق البيض البلدي ليتراوح بين 159 إلى 160 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 149 إلى 150 جنيها، والأحمر بين 149 إلى 151 جنيها في المزرعة.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن تراجع أسعار البط، إذ يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 14 إلى 15 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي عمر يوم يتراوح بين 44 إلى 45 جنيها.