هل يتم تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل؟.. التأمينات ترد

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك توقع كثيرون أن يكون موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 خلال الأسبوع المقبل الأمر الذي دفع البعض للبحث عن مواعيد لصرف المعاشات .

التأمينات تحدد موعد صرف معاشات شهر أبريل

وقالت مصادر حكومية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ« الوطن»، إن صرف معاشات شهر أبريل 2024 ستكون في موعدها المعتاد والمحدد من قبل الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

أشارت المصادر إلى أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 ، لكل الفئات والشرائح ، يبدأ من يوم الاثنين الأول من شهر أبريل2024 ولمدة 7 أيام حتى يوم الأحد7 أبريل المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات أن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، سيكون في كل الأحوال قبل حلول عيد الفطر بمدة كافية، وهو ما يجعل الحكومة تستبعد فكرة تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل، ليكون الصرف في موعده الرسمي.

صرف معاشات شهر أبريل 2024

جدير بالذكر أن أماكن صرف معاشات أبريل2024، متنوعة منها مكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمن يقومون بالصرف يدويا، وماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» المخصصة لصرف المعاشات بموجب فيزا كارت المعاش، ومنافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي والمحافظ الإلكترونية.