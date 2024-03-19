«علامات تجارية شهيرة».. ضبط ورش غير مرخصة لتصنيع المراتب في المنوفية

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة، بالاشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية، وذلك في مدينتي أشمون والباجور، واستهدفت ورشا تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها، مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، ووضع مُلصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى، ما يؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.

وتحفظت الحملة على كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أي بيانات، وضبطت الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.

ضبط ورش غير مرخصة لصناعة المراتب في أشمون

وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق بمحافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها، مُستخدما في ذلك مُلصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.

واستهدفت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسؤول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها، مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المٌقلدة والمُُعاد تدويرها، تمهيداً لبيعهم فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، وتم التحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

ملاحقة الكيانات الوهمية ومكافح الغش التجاري

وأكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق، والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/، كما يُمكن الاطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing.