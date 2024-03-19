رغم فيديو «ذا صن».. مراسل BBC يثير الجدل بشأن كيت ميدلتون

لا تزل الشائعات تدور حول أميرة ويلز كيت ميدلتون بعدما نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية فيديو جديد لأميرة ويلز مع زوجها ولي العهد ما يؤكد أنّها بصحة جيدة وتتعافى بشكل جيد، حيث نشرت الليلة الماضية مقطع فيديو للأميرة وهي تسير جنبًا إلى جنب مع الأمير ويليام في عطلة نهاية الأسبوع.

ظهر الزوجان يحملان حقائب التسوق

وكان الزوجان يحملان حقائب التسوق بينما كانا يتجولان في موقف السيارات في متجر مزرعة بالقرب من وندسور، وظهرت كيت، البالغة 42 عامًا، وهي ترتدي سترة وسروالًا ضيقين بشكلٍ غير رسمي، بينما كان ويليام يرتدي قبعة وجينز أزرق.

وعلى الرغم من أن الأميرة كيت ميدلتون كانت تبدو سعيدة وبصحة جيدة، فإنّ نظريات المؤامرة الجامحة ما زلت مستمرة في الانتشار، حيث روّج مراسل بي بي سي لنظريات المؤامرة حول أميرة ويلز من خلال الإشارة إلى أن من تم تصويرها هي شبيهة ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظريات المؤامرة حول صحة أميرة ويلز

جاء ذلك بعد أسابيع من التكهنات مع سلسلة من نظريات المؤامرة حول صحة الأميرة التي انتشرت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها أن المرأة التي تم تحديدها على أنها الأميرة هي ممثلة أو شبيهة لها.

ورددت سونيا ماكلولين، المتخصصة في لعبة الرجبي في بي بي سي، هذه النظرية عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أنّ الشخص الذي شوهد وهو يتسوق بجانب الأمير ويليام لم يكن زوجته،وأكدت أيضًا أنّه كان من الممكن استبدال الأمير ويليام بممثل.

كان الهدف من الصورة، جزئيًا، طمأنة الجمهور بشأن صحتها، بعد أن أمضت أسابيع في المنزل للتعافي من عملية جراحية كبيرة في البطن.