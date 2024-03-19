مصور فيديو الأميرة كيت يروى تفاصيل اللقطات الأولى لها..«أصبحت بصحة جيدة»

نشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية لقطات للأميرة كيت بعد فترة من الغموض حول اختفائها وسط شائعات حول وفاتها حيث بدت في الصور برفقة الأمير وويليام وبدوا كزوجين عاديين في رحلة تسوق.

ماذا قال مصور لقطات الأميرة كيت؟

التقط نيلسون سيلفا، البالغ من العمر 40 عاما تلك اللقطات التي جابت الصحف العالمية وهو يتسوق لشراء شرائح اللحم في متجر المزرعة وهناك رأى كيت وويليام في ممر الخبز؛ ليقوم بالتقاط مجموعة من الصور لهما، بحسب ما كشفت صحيفة «ذا صن»، التي قالت إن الأميرة ارتدت سترة وسروالًا ضيقًا، وحملت مشترياتها الخاصة بينما كانت تتجول في موقف السيارات.

وانتقد «نيلسون»، الذي يعد أب لطفل صغير، نظريات المؤامرة الكبيرة على الإنترنت ووصفها بأنها «كل ذلك كان هراء»، مؤكدا أنه رأى بنفسه أميرة ويلز ولا داعٍ للتكهنات حول اختفائها «لاحظت زوجين يختاران أرغفة الخبز وأدارت المرأة وجهها وشعرت وكأنني رأيت الوجه من قبل، كان مألوفا، عرفته من مكان ما».

وصف مصور اللقطات لأميرة ويلز

وأوضح الرجل البريطاني عن السبب وراء التقاطه الصور «أردت فقط أن أشارك عائلتي اللقطات وأظهر كم كانت طبيعية» مؤكدا أن الزوجين كان لديهما كيمياء واضحة وكانا مرتاحين.

وظهرت اللقطات بعد ساعات كشف صحيفة «ذا صن» أن كيت أمضت يوم السبت في التسوق في وندسور وصباح الأحد في مشاهدة أطفالها وهم يلعبون الرياضة، وتعد تلك اللقطات هي محاولة لوضع حد لما أسماه القصر جنون وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنها تبدو لائقة وبصحة جيدة، إلا أن الأميرة لا تزال تحت التوجيه الطبي لتتوقف عن العمل حتى الشهر المقبل.