من هي عارضة الأزياء روز هانبري؟.. متورطة في علاقة غرامية مع زوج كيت ميدلتون

منذ آخر ظهور علني لأميرة ويلز كيت ميدلتون في يوم عيد الميلاد العام الماضي، قبل أن تختفي عن الأنظار لإجراء جراحة في البطن في يناير، تداول النشطاء كل أنواع نظريات المؤامرة حول مكان وجود أميرة ويلز، بالإضافة إلى التلاعب بالصور في الصحف الشعبية البريطانية، وصراخ النشطاء بشكل مزعج على تيك توك: «أين كيت؟ ولماذا اختفت؟ وهل يمكن أن يكون الاختفاء لأن الأمير ويليام كان على علاقة بروز هانبري؟».

روز هانبري متورطة في علاقة عاطفية مع الأمير ويليام

وروز هانبري، عارضة الأزياء السابقة البالغة من العمر 40 عامًا، تردد اسمها كثيرًا خلال الأيام الماضية، وارتبط اسمها أيضًا بشائعات أنها مرتبطة بالأمير ويليام على مدى السنوات الخمس الماضية، وعادت روز هانبري إلى دائرة الضوء مؤخرًا بعد سخرية ستيفن كولبيرت من شائعات علاقتها بالأمير ويليام في برنامجه «The Late Show»، إذ تطرق كولبيرت في مونولوج كوميدي إلى شائعات تربط بين هانبري-وهي صديقة سابقة لـ كيت ميدلتون- والأمير ويليام.

وأثناء مناقشة أمور العائلة المالكة البريطانية في برنامجه «The Late Show»، أثار ستيفن كولبيرت الجدل حول غياب كيت ميدلتون، وتساءل عن سبب اختفائها وربط بعض مستخدمي الإنترنت غيابها بشائعات عن علاقة زوجها، الأمير ويليام، مع روز هانبري، بحسب موقع «thecut».

وخلال 3 دقائق فقط، تحدث ستيفن كولبيرت عن شائعات العلاقة بين الأمير ويليام وروز هانبري، وقال مازحًا: «لذلك أعتقد أننا جميعًا نعرف من هي المرأة الأخرى المزعومة، قلها معي، مركيزة تشولمونديلي»، في إشارة إلى سارة روز هانبري.

وأضاف كولبيرت: «هناك شائعات عن علاقة بين ويليام و(روز) منذ عام 2019 وفقًا للصحف الشعبية، في ذلك الوقت، عندما واجهته كيت بهذا الأمر، ضحك من الأمر قائلاً إنه لا يوجد شيء لذلك، وهو رد جيد دائمًا عندما تتهمك زوجتك بالخيانة».

وأشار ستيفن كولبيرت إلى أنّ روز هانبري، المتورطة في شائعات العلاقة مع الأمير ويليام، هي صديقة قديمة للعائلة المالكة، موضحًا أنّ «روز» متزوجة من ديفيد روكسافاج، وهو صديق مقرب للأمير ويليام، إذ سخر كولبيرت من اسم «روكسافاج» قائلاً إنه لا يبدو وكأنه اسم نبيل بريطاني، بل يشبه اسم موسيقي من فلينستون.

من هي روز هانبري؟

وبحسب موقع «thecut» نستعرض أبرز المعلومات عن روز هانبري في السطور التالية:

-عارضة أزياء سابقة وناشطة اجتماعية بريطانية ولدت في 15 مارس 1984 في لندن، إنجلترا.

- تزوجت روز من ديفيد روكسافيج في عام 2009، وهو ماركيز تشولمونديلي السابع وأرستقراطي بريطاني ثري.

- يعيش الزوجان في قصر Houghton Hall، وهو منزل ريفي ضخم في نورفولك، إنجلترا.

- الزوجان لديهم ثلاثة أطفال، هم: الابن الأكبر تشارلز، والابنة إيريس، وابن أصغر يُدعى ألكسندر.

- نشأت روز هانبري في عائلة ثرية، ووالدها هو تشارلز هانبري، وهو رجل أعمال ناجح.

- درست «روز» في جامعة إدنبرة، وحصلت على شهادة في التاريخ، وبعد تخرجها من الجامعة، عملت كعارضة أزياء لعدة سنوات، ومنذ زواجها تركز روز على تربية أطفالها واهتماماتها الخيرية.

- «روز» راعية لعدة جمعيات خيرية، بما في ذلك جمعية الصليب الأحمر البريطاني، و جمعية رعاية الأطفال.

- في عام 2019 ظهرت تقارير تفيد بأنّ روز هانبري كانت تربطها علاقة بالأمير ويليام، دوق كامبريدج، ونفى كل من روز والأمير ويليام هذه الادعاءات، ولم يتم تقديم أي دليل لدعمها، ولم يتناول أفراد العائلة المالكة الإشاعة أبدًا.