انتقادات لأميرة ويلز بعد اختفائها.. هل زيفت كيت ميدلتون صورة للملكة إليزابيث؟

في الوقت الذي تصدر فيه اسم أميرة ويلز كيت ميدلتون عناوين الصحف العالمية بشأن اختفائها الذي دام أكثر من شهرين، وتحديدًا منذ إجراء عملية في البطن لم يُكشف عن تفاصيلها مطلع يناير الماضي، عاد اسمها يتردد مرة أخرى خلال الساعات الماضية، بعدما تعرضت للانتقاد بسبب إحدى الصور التي كانت نشرتها عبر إنستجرام قبل نحو عام.

وبحسب مجلة «people» الأمريكية، فقد تعرضت كيت ميدلتون للعديد من الانتقادات مرة أخرى بسبب إجراء تعديلات على صورة عائلية نشرها القصر، تظهر خلالها الملكة الراحلة إليزابيث وأحفادها، كانت قد التقطتها كيت وأصدرها قصر باكنجهام في عيد ميلاد الملكة الـ97 في أبريل 2023، وعلى الرغم من نشر الصورة منذ ما يقرب من عام، إلا أنّ موقع Getty Images أعلن قبل ساعات أنّه قد جرى التلاعب بهذه الصورة بواسطة برامج التعديل على الصور.

وقال متحدث باسم Getty لصحيفة The Telegraph: «لقد حرص طاقم العمل بمراجعة الصورة المعنية، وأفادوا بأنّ الصورة حُسنت رقميًا من المصدر»، ويأتي ذلك بعد أن اعترفت الأميرة بأنّها قامت بتحرير صورة عيد الأم لها ولأطفالها الثلاثة.

والتقطت أميرة ويلز الصورة خلال رحلة عائلية إلى بالمورال في الصيف السابق، وظهرت خلالها الملكة الراحلة إليزابيث تجلس في منتصف أريكة خضراء، ويحاوطها أطفال ويليام وكيت؛ الابن الأمير جورج 10 سنوات، والابنة الأميرة شارلوت 8 سنوات، والابن الأمير لويس 5 سنوات - مع أبناء عمومتهم الملكيين، إلا أنّ صحيفة «Telegraph» سلطت الضوء على العديد من التناقضات، بما في ذلك الخط العمودي الذي لا يتطابق فيه الترتان الموجود في تنورة الملكة، فضلًا عن ظهور ظل داكن خلف أذن الأمير لويس، ويمكن رؤية رقعة سوداء صغيرة مماثلة خلف ياقة قميص الأمير جورج، وهناك أيضًا علامات على التكرار الرقمي لشعر ميا تيندال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سحبت 5 من أكبر وكالات الأنباء العالمية صورة عيد الأم للأميرة كيت ميدلتون بسبب مدى التلاعب بها، وهي الصورة التي نشرها قصر كنسينجتون وظهرت خلالها كيت ميدلتون مبتسمة ومحاطة بأطفالها الـ3، ويبدو أنّ الهدف من الصورة هو طمأنة الجمهور بأنها لائقة وبصحة جيدة بعد عدة أسابيع من الابتعاد عن أعين الجمهور أثناء تعافيها من جراحة في البطن، ولكن كان لها تأثير معاكس؛ إذ ساهمت في تغذية نظريات المؤامرة حول صحتها ومكان وجودها.

وقالت الأميرة في بيان نُشر على موقع X: «مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء تجارب التحرير.. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا جدًا».

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C