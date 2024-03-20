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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024 

كتب:

عصام علم الدين
12:00 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر بالمنوفية

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المواطنون على معرفة موعد الأذان والإمساك والسحور لأداء صلاة الفجر في موعدها.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وحسب إمساكية شهر رمضان الكريم التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء سيكون في تمام الساعة 4:32 صباحا متقدما دقيقة عن موعد أمس، بينما تبلغ عدد ساعات الصيام في عاشر أيام الشهر الكريم 13:55 ساعة، حيث كلما اقترب الشهر الهجري من الانتهاء تزاداد ساعات الصيام.

أذان الفجر اليوم في المنوفية الأربعاء 20-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:12 صباحا، وموعد الإمساك الساعة 4:12 صباحا، وموعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:59 صباحا، بينما موعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساء.

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بقلم عصام علم الدين