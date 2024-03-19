طريقة عمل الشكلمة.. من ألذ وأشهى أنواع الحلويات الشرقية

تعتبر الشكلمة واحدة من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية التي يحرص كثيرون على تناولها بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم، لما تتمتع بها من مذاق رائع، ولأنّ ربات البيوت دائمًا ما يميلن إلى تحضير أنواع الحلويات في المنزل لتناسب جميع الأذواق، سنستعرض في السطور التالية طريقة عمل الشكلمة من خلال توضيح المكونات والمقادير وطريقة التحضير.

مقادير عمل الشكلمة

ولعمل حلوى الشكلمة في المنزل وضمها إلى مائدة الإفطار في شهر رمضان فإنكِ ستحتاجين إلى توفير بعض المكونات البسيطة بمقادير معينة، وهي:

2 كوب جوز هند مبشور.

1 كوب سكر.

1 كوب حليب بودرة.

1/2 كوب سمن.

1/4 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقى عمل الشكلمة

بعد توفير المكونات والمقادير اللازمة ستحتاجين إلى إتباع مجموعة من الخطوات لعمل الشكلمة في المنزل وتكون ذات طعم ألذ وأشهى من تلك الموجودة في محال الحلويات، وهذه الخطوات هي:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، امزجي جوز الهند، السكر، الحليب البودرة، والفانيليا.

أضيفي السمن والماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى يصبح الخليط متماسكًا.

شكلي الخليط إلى كرات متساوية الحجم.

رصي كرات الشكلمة في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

اتركيها تبرد تمامًا قبل تقديمها.

شكلمة تناسب مختلف الأذواق

ولأنّه من الوارد اختلاف أذواق أفراد الأسرة؛ كلٌ منهم يميل إلى تناول الشكلمة بطعم مختلف عن الآخر، فيمكنك خلال عمل الشكلمة إجراء بعض التعديلات البسيطة على الشكلمة لتناسب أذواق جميع أفراد أسرتك، فيمكنكِ مثلًا إضافة 1/4 كوب من اللوز أو الفستق الحلبي المفروم إلى الخليط، أو تزيين الشكلمة بالشوكولاتة المذابة أو جوز الهند المبشور، أو حفظ الشكلمة في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة أسبوع.