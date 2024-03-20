مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. أمير كرارة ينقذ شقيقته من الاعتداء

انطلقت أحداث الحلقة 9 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الجاري، ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة الذي يقدم دور الدكتور ياسين ويتورط في قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9.. ياسين ينقذ شقيقته

وشهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، وصول دكتور ياسين في اللحظة المناسبة لشقيقته رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة أثناء هجوم شخص عليها والتحرش بها واعتدى عليه بالضرب المبرح وأنقذها بالفعل ولكنه عاتبها لماذا كذبت عليهم بأنها تعمل في مركز ترجمة وهي تعمل في كافية ولكنها أخبرته بأنهم يحتاجون إلى المال ولكنه طمأنها.

وبعد ذلك، ذهب ياسين إلى سامية حلويات ليتحدث معها ولكنها سألته «ألم يتمكن من قبل من الاحتفاظ بأي مبلغ مالي لنفسه؟»، وفي هذه اللحظة تذكر شيئا وتحدث مع هند طليقته وبالفعل قررت مساعدته.

عائلة الرفاعي تزور يحيى

وبعدها انتقل أفراد عائلة الرفاعي إلى شقيقهم الظابط يحيى في الحبس لزيارته ولكنه علم بمعاناتهم التي يعيشونها فلطب منهم ألا يزوروه مجددا في الحبس.