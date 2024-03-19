إيفيهات «لا تراجع ولا استسلام» حاضرة في الكبير أوي 8.. ماذا قال حزلقوم؟

وجبة كوميدية مميزة شهدتها الحلقتين الثامنة والتاسعة من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، والتي تشهدا سرقة البنك من قِبل حزلقوم وعصابته وهم مربوحة ونفادي وطبازة والعترة والدكتور ربيع، ويتابعهم من الخارج جوني وهجرس، وخلال الأحداث الكوميدية في الحلقتين يعيد نفادي وحزلقوم الجمهور إلى فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، الذي أدى أحمد مكي بطولته مع الراحل عزت أبو عوف، والفنان ماجد الكدواني.. فماذا قال حزلقوم في الكبير أوي خلال الحلقتين؟

«لا تراجع ولا استسلام» في الكبير أوي 8

خلال الأحداث الكثيرة داعب حزلقوم وفريقه أثناء سرقة البنك بإيفيهات من فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، إذ شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 8 مشهد دخول حزلقوم ونفادي وطبازة إلى مكان خزنة البنك؛ إذ عندما وجدوها مغلقة بدا الاستغراب على حزلقوم، ليسأله طبازة مستنكرًا: «أنت عمرك سرقت خزنة لقيت بابها مفتوح؟!»، ليرد حزلقوم: «احتمال.. مش يمكن لما أسرق خزنة تطلع بابها مفتوح»، وهي شبيهة بالجملة التي قالها حزلقوم في رده على الضابط سراج ماجد الكدواني: «أنت بتعرف تسوق؟»؛ ليرد حزلقوم «مجربتش!»، ليحتد عليه سراج قائلًا: «هو إيه اللي مجربتش؟! ما هو يا بتعرف يا مبتعرفش»، ليرد حزلقوم بجملته الشهيرة: «مش يمكن لما أجرب أطلع بعرف».

كما تضمّن مشهد محاولة فتح خزنة البنك الإشارة مرة أخرى إلى فيلم «لا تراجع ولا استسلام»؛ بعدما قال حزلقوم «احتمال.. مش يمكن لما أسرق خزنة تطلع بابها مفتوح»، قال نفادي في غضب «له حق يتجلط»، ليسأله حزلقوم: «طبازة؟»؛ ليجيب نفادي: «لا.. سراج مهمة، الراجل اللي أنت فضحته وجلطته»، ليخبره حزلقوم في نهاية الحوار أنّه يُشبه الرجل صاحب جملة «أين أشيائي؟».

إيفيهات لا تراجع ولا استسلام

وفي شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن هي حديث حزلقوم وطبازة في البنك حول إحساسهما وباقي الرهائن بالجوع ورغبتهم في تناول الطعام، ليتولى حزلقوم مهمة إخبار باقي أفراد العصابة والرهائن برغبتهم في تناول الطعام، قائلًا: «يا جماعة.. بوليكاتاه»، ليكمل بعدها: «أنا والراجل ده جعانين.. مين تاني جعان؟».

وبمجرد نطق حزلقوم كلمة «بوليكاتاه» أعاد الجمهور إلى أحداث فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، عندما خرج من البحر وبدلا من أن يجد نفسه في اليونان وجد نفسه في بلطيم، وتجوُّل على الشاطئ بحثًا عن الطعام ليبدأ في التحدث مع الباعة على الشاطئ قائلًا «بوليكاتاه.. إني جائع».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي يوميا على قناة on عقب الإفطار مباشرة وفي نفس التوقيت علي منصة watch it.