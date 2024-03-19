موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3- 2024 وتوقيت الإفطار

يمثل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام شهر رمضان، أهمية كبرى لآلاف المسلمين، نظرًا لارتباطه بموعد الإفطار، حيث يتغير من يوم لآخر بحسب إمساكية رمضان 2024، إذ تعتمد السيدات على معرفة توقيت أذان المغرب لتتمكن من إعداد وجبات الإفطار لأسرها في الوقت المناسب، وعدم التأخر فيها.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024 الموافق تاسع أيام شهر الصيام وتوقيت الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق تاسع أيام شهر رمضان متأخرًا بمقدار دقيقة عن موعده في الأمس، وفقًا لإمساكية رمضان 2024، كما يزداد عدد ساعات الصيام اليوم نحو 3 دقائق مقارنةً بالأمس.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 19-3-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام شهر الصيام بحسب إمساكية رمضان 2024، في تمام الساعة 6:08 مساءً، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و53 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ووفقًا لمواقيت الصلاة، فإنّ موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء بالمساجد، يبدأ في تمام الساعة 6:18 دقيقة بالتزامن مع غروب الشمس كاملة، إذ يترك 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ويستمر حتى موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:25 مساءً.

ويأتي موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء الساعة 3:31 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 19-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 19-3-2024 الموافق تاسع أيام الصيام في تمام الساعة 6:08 بالتزامن مع موعد أذان المغرب اليوم.