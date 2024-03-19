ملخص الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. تنفيذ عملية خطف

انتهت الحلقة 8 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على تلميح الدكتورة عايدة لريمون الذي يعمل معها في صيد العقارب أنها ستكلفه بمهمة خطيرة، لذا نستعرض ملخص الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب

في إطار توضيح ملخص الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة تضمَّنت في بدايتها إتفاق الدكتورة عايدة مع ريمون على أنها ستكلفه بمهمة قريبًا، واستمرت الأحداث لتشهد تخصيص الحاج إسماعيل الغول مكتبًا في شركته لزوجته سميحة التي ستساعده في إدارة مهام العمل.

كما شهدت الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع والدها الحاج حسن ضرغام في منزلهم تسانده في محنته التي يمر بها، وتؤكد له إنها قريبًا ستأتي إليه بخبر يعيد السعادة والبهجة إلى قلبه بعدما تنفذ مهمة «تليق باسم عائلة ضرغام»، وهو ما قصدت به توجيه ضربة قوية لعائلة الحاج إسماعيل الغول.

من الأحداث الأخرى التي شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب هي معرفة الدكتورة عايدة من سيد السائق الخاص للعائلة أن والدها حينما تعرَّض إلى الحادث كان عائدًا من زيارة سريعة لمكتب المهندس شريف، خبير الكاميرات، لتقرر عايدة استدعاء شريف في مكتبها لتعيد عليه طلب كان والدها طلبه منه قبل الحادث، وهو تفريغ الكاميرات التي كانت بمكتب شقيقها علي قبل قتله، مؤكدة له أنهم الآن في «حالة حرب» وعليها الأخذ بالثأر لوالدها وشقيقها، وأنه في حال لم يكن في صفهم، فسيتم اعتباره أنه ضدهم، لتطلب منه اتخاذ قرار حاسم ومحدد في هذا الأمر، ومن المتوقع أنه من خلال إجابة شريق يُحسم أمر الصراع بين العائلتين؛ إذ يتضح إذا كان سامح الغول هو من قتل علي ضرغام أم لا.

وانتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب على تنفيذ ريمون للمهمة التي كلفته بها الدكتورة عايدة وهي خطف فتاة لم يتضح من هي.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.