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دراما المتحدة

ناقد موسيقي: سيد حجاب أعظم من كتب تترات في تاريخ مصر

كتب:

شريف سليمان
09:22 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
سيد حجاب

سيد حجاب

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إنّ من أهم مميزات التتر أنه يوفر مساحة واسعة جدا في صناعة الأغنية: «طول الوقت إحنا مقيدين في أغانينا بنماذج معينة مثل الخصام والغضب والخناق والحب».

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»: «التتر يجعل الشاعر يكتب بناءً على أحداث المسلسل، ما يمكنه من استنباط كلمات مختلفة، أي أنه يمنح قماشة أكبر للشعراء من أجل الإبداع».

وتابع: «التتر يمنح ثراءً أكبر للشارع في المفردات، وسيد حجاب هو أهم وأعظم من كتب تترات في تاريخ مصر، فقد كان يقرأ، وأنا ضد الاستسهال في أي عمل فني، مينفعش أقول عندي مسلسل بيحكي عن كذا، لازم الشاعر يكون أول من يقرأ السيناريو حتى يعرف أبعاد الشخوص، لأنه يجب أن يعرفها للمشاهد خلال دقيقتين».

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