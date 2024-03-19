ما المرض المتسبب في وفاة الفنان محمود الشاذلي؟.. له أعراض خطيرة

منذ ساعات قليلة، أعلن الفنان أحمد صادق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الفنان محمود الشاذلي أحد نجوم جيل التسعينيات بعد صراع دام 10 سنوات من المعاناة.

الفنان الراحل محمود الشاذلي عانى منذ سنوات طويلة من جلطة بالمخ، وترك المدينة مقررًا الاستقرار في بلدته بمحافظة كفر الشيخ، منعزلاً عن المشاركة في الأعمال الفنية، بسبب تأثير الجلطة على جسده وأطرافه.

الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بالقصر العيني، تحدث لـ«الوطن»، عن أسباب وأعراض جلطة المخ، موضحًا أن هناك نوعين من الجلطة، وهما الجلطة النزيفية والعادية الانسدادية، النوع هي حدوث نزيف يؤدي إلى الإصابة بجلطة في المخ، أما الثاني فينقسم إلى جزئين، الجزء الأول يأتي من القلب والثاني بسبب ضيق الشريان.

أسباب حدوث جلطة المخ

يوجد سببان يؤديان لحدوث الجلطة، الأول يرجع إلى وجود المشاكل والأمراض مثل الضغط والسكر، بالإضافة لأمراض أخرى مثل زيادة التجلط، كما ان تناول حبوب منع الحمل يزيد من فرص حدوث الجلطات، بحسب ما ذكره أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب.

الوقاية من جلطات المخ

وتحدث «كامل» عن الوقاية من جلطات المخ، مثل ضرورة تناول سوائل كثيرة، وابتعاد النساء عن الإفراط في حبوب منع الحمل، وممارسة الرياضة بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن الفنان محمود الشاذلي، يعد من أهم نجوم جيل التسعينيات، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها دورها في مسلسل ليالي الحلمية.