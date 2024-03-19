ناقد موسيقي: تتر «الحشاشين» ملحمي.. و«المتحدة» اهتمت بكل تفاصيل المسلسلات

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إنّ دراما رمضان 2024 تشهد تنوعا كبيرا في تترات المسلسلات، موضحًا: «توقفت أمام مسلسل الحشاشين على مستوى التتر والموسيقى التصويرية».

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»: «ملحمة تتر الحشاشين تستحق المدح، لأن شركة الإنتاج الشاطرة هي التي تهتم بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فقد اهتمت اهتماما كبيرا بتتر المسلسل».

وتابع: «وائل الفشني صوت مصري أصيل، فهو اللون اللطيف الذي جرى إضافته إلى لوحة التتر الرائعة، كما أن موسيقى الحشاشين جرى تأديتها بطريقة ملحمية، فالأوروبيون يلجأوون مثلا إلى الشكل الملحمي في الموسيقى عند تناول الأعمال التاريخية القديمة حيث يتم الاعتماد على الآلات الوترية والإيقاعية لأنها مصادر القوة بنسبة 80%، وفي الحشاشين جرى استخدام الكورال كآلة موسيقية كبيرة في مناطق وآهات معينة، كما جرى الاعتماد على الشكل الأوركسترالي في التسجيل، إذ جرى استخدام عدد كبير من الآلات في نفس الوقت».