انتهت الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على تنفيذ ريمون للمهمة التي كلفته بها الدكتورة عايدة وهي عملية اختطاف فتاة لم يتبين هويتها، لكنها من المؤكد تهم عائلة الحاج إسماعيل الغول؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 10.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وكثّف الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10 حديث الدكتورة عايدة مع المهندس شريف، مسؤول تركيب الكاميرات المتعاقدين معه، تطلب منه تفريغ الكاميرات التي كانت في مكتب شقيقها علي ضرغام وقت قتله، لمعرفة ما إذا كان سامح الغول هو من قتله أم لا.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 10 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق لها، على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 10

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 10 اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة 9 من صيد العقارب

وتطورت مراحل الصراع خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، جاء في بدايتها اتفاق الدكتورة عايدة مع ريمون بتكليفه مهمة معينة، كما استمرت الأحداث لتشهد حديثها مع والدها الحاج حسن ضرغام تخفف من وطأة الحزن على قلبه وتطمئنه بأنها قريبًا ستأتي إليه بخبرٍ يعيد إليه البهجة ويليق باسمها واسم عائلة الحاج حسن ضرغام.

من الأحداث الأخرى التي تضمنتها الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق هي حديث الدكتورة عايدة مع المهندس شريف، خبير الكاميرات، تطلب منه تفريغ الكاميرات التي كانت بمكتب شقيقها علي قبل قتله، وهو الطلب الذي سبق وطلبه منه والدها قبل الحادث، مؤكدة له أنها الآن تحتاج الأخذ بالثأر لوالدها وشقيقها، وأنه في حال لم يكن في صفهم، فسيتم اعتباره أنه ضدهم، طالبة منه التفكير واتخذا قراره وحسم موقفه سريعًا.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.