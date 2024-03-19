مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 بطولة غادة عبد الرازق.. ضربة قوية من عائلة ضرغام

أحداث كثيرة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 بطولة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول بحث الدكتورة عايدة عن تفريغ الكاميرات التي كانت في مكتب شقيقها علي ضرغام وقت قتله، لمعرفة ما إذا كان سامح الغول هو من قتله بالفعل أم لا؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 بطولة غادة عبد الرازق، هو تكليف الدكتورة عايدة ريمون بمهمة خطف وهو ما نفذه ريمون بالفعل في نهاية الحلقة، وعلى الرغم من انتهاء الحلقة وعدم تحديد هوية الشخص المخطوف سوى إنها فتاة، إلا أنه من الواضح أن هذه العملية ستكون ضربة قوية لعائلة الحاج إسماعيل الغول، وهو ما اتضح من كلام الدكتورة عايدة مع والدها الحاج حسن ضرغام في بداية أحداث الحلقة حينما أخبرته أنها قريبًا ستأتي له بخبر يعيد إليه سعادته ويليق باسمها واسم عائلة الحاج حسن ضرغام.

ومن المتوقع أن تحدد الحلقة العاشرة من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق مسار الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام؛ إذ طلبت الدكتورة عايدة من المهندس شريف، تفريغ الكاميرات التي كانت موجودة في مكتب شقيقها علي ضرغام وقت قتله، ليتضح ما إذا كان حسن الغول هو من قتل أخيها علي ضرغام بالفعل أم لا؟

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.