حلا شيحة: «القرب من ربنا مش باللبس.. وحب الله أهم شيء»

تحدثت الفنانة حلا شيحة في برنامج ع المسرح، المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، عن الحجاب والملابس بشكل عام، قائلة: «القرب من ربنا مش باللبس».

حلا شيحة تتحدث عن الحجاب في برنامج ع المسرح

وأضافت حلا شيحة أن الحجاب من الأمور الروحية التي تجعلك أقرب إلى الله وخطوة صحيحة وجزء من المجتمع، ولكنها غير قادرة على ارتدائه الفترة الحالية، وأنها شعرت أن لديها رغبة في العودة لعملها: «حب الله أجمل حاجة، والحجاب لوحده مش هو اللي هيخليكي أقرب لربنا، الواحد مع ربنا طول الوقت بحجاب أو من غير حجاب».

حلا شيحة: مش بالزي أن لازم أقرب من ربنا

وتابعت الفنانة عبر لقائها في برنامج ع المسرح، أن طريقة تفكيرها تغيرت منذ فترة: «مش بالزي أن لازم أقرب من ربنا»، إذ أن تغيرت بسبب تجارب عدة مرت بها، كما أنها تعلمت أنها لا تحتاج إلى جلد الذات في كل الأمور التي تحدث لها: «عرفت أن كل حاجة بتاخد وقتها، وهعمل اللي أنا حساه».

واستكملت حديثها أنها يجب عليها أن لا تكون في صراع داخلي طوال الوقت: «اللي مؤمنة بي هعمله، ولو الله قدرني خلال الطريق بحاجة تانية هشوفها».