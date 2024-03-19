«رغم إن الغلط مش مني».. حلا شيحة تعتذر للفنانين على الهواء ببرنامج «ع المسرح»

اعتذرت الفنانة حلا شيحة على الهواء مباشرة للفنانين نتيجة صراعات خاضتها مع بعض الفنانين نتيجة أزماتها الأخيرة، ووصل الأمر إلى إلغاء عضويتها من نقابة الممثلين، واعتذرت لزملائها الفنانين، قائلة: «بعتذر رغم إن الغلط مش مني واتحسب عليا».

وأضافت الفنانة حلا شيحة خلال حوارها ببرنامج «عالمسرح» المذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب: «قولت الناس مش فاهمة أوي وفاكرين إن ده أنا، أنا هتحمل المسؤولية كاملة، وهعتذر طبعًا، لكن زملائي في الوسط الفني حبايبي وبعتز بيهم كلهم، عمري ما في حياتي فكرت إني هقول كلمة تضايق أي حد، التصريحات اللي اتقالت مكنتش أحسن حاجة، والناس بتتكلم كتير في زمن صعب كل حاجة فيه منتشرة والكلام بيزيد».

حلا شيحة: بعتذر للفنانين اللي ضايقتهم

واعتذرت مرة أخرى قائلة: «بعتذر ليهم ولأي حاجة ضايقتهم، والدي فنان وأنا من أسرة فنية، والدي كان متضايق علشاني، وقال إني متخطفة، المرحلة دي عدت ومش حابة أفتكرها، مكنتش أحسن فترة في حياتي، وتعرضت لهجوم كبير».

وأوضحت «حلا»: «لمدة 12 سنة كنت في حياة مختلفة وعدت للعمل وواجهت هجوم كبير من الجمهور، وكان في انقسام ما بين اللي بيشجعني للعودة وفي اللي كان ضد عودتي».

اعتذار سابق للفنانة حلا شيحة

من جانبه، اعتذرت أيضًا الفنانة حلا شيحة في شهر ديسمبر الماضي، بعد تصريحاتها التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأغضب الفنانين في مصر، ونشرت عبر «خاصية الستوري» في حسابها على تطبيق «إنستجرام»، وقالت: «قدم اعتذارًت لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة الماضية وتمّ ترويجها بطريقة خاطئة».