مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024

في ثامن أيام شهر رمضان المبارك أعلنت وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024

في السطور التالية «ترصد الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3- 2024 ثامن أيام شهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين بالعاصمة دمشق، وجميع المحافظات السورية يكون كالتالي:

محافظات دمشق، واللاذقية، والسويداء وطرطوس يكون الساعة 5:17.

في حلب يرفع الأذان الساعة 5:11 في محافظتي حمص، وحماة يرفع الأذان في الساعة 5:11.

في درعا، والقنيطرة يكون موعد الأذان في الساعة 5:19.

في الرقة يكون الأذان الساعة 5:04.

في إدلب يرفع الأذان الساعة 5:13.

في الحسكة يكون الأذان الساعة 4:56.

في دير الزور يكون الأذان الساعة 5:00.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الاثنين، بحسب ما نشرته وزارة الأوقاف السورية يكون كالتالي:

في دمشق 12:43

في درعا 12:44

في دير الزور 12:28

في حلب 12:40

في حماة 12:41

في الحسكة 12:25

في حمص 12:41

في إدلب 12:42

في القنيطرة 12:45

في اللاذقية 12:45

في الرقة 12:32

في السويداء 12:42

في طرطوس 12:45

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين يكون كالتالي:

في دمشق 4:09

في درعا 4:10

في دير الزور 3:53

في حلب 4:05

في حماة 4:07

في الحسكة 3:50

في حمص 4:07

في إدلب 4:07

في القنيطرة 4:11

في اللاذقية 4:10

في الرقة 3:57

في السويداء 4:10

في طرطوس 4:10

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين، وموعد إفطار المسلمين يكون كالتالي:

في دمشق 6:44

في درعا 6:45

في دير الزور 6:29

في حلب 6:41

في حماة 6:42

في الحسكة 6:26

في حمص 6:43

في إدلب 6:43

في القنيطرة 6:46

في اللاذقية 6:46

في الرقة 6:33

في السويداء 6:43

في طرطوس 6:46

موعد أذان العشاء في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان العشاء في سوريا اليوم الاثنين، والتي يليها صلاة التراويح يكون كالتالي:

في دمشق 8:14

في درعا 8:15

في دير الزور 7:59

في حلب 8:11

في حماة 8:12

في الحسكة 7:56

في حمص 8:13

في إدلب 8:13

في القنيطرة 8:16

في اللاذقية 8:16

في الرقة 6:33

في السويداء 8:13

في طرطوس 8:16

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024

بحسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف السورية، فإن عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين نحو 13 ساعة و30 دقيقة.