مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024
كتب:
محمود هاني
12:16 ص | الإثنين 18 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024
في ثامن أيام شهر رمضان المبارك أعلنت وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024
في السطور التالية «ترصد الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3- 2024 ثامن أيام شهر رمضان المعظم.
موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024
موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين بالعاصمة دمشق، وجميع المحافظات السورية يكون كالتالي:
محافظات دمشق، واللاذقية، والسويداء وطرطوس يكون الساعة 5:17.
في حلب يرفع الأذان الساعة 5:11 في محافظتي حمص، وحماة يرفع الأذان في الساعة 5:11.
في درعا، والقنيطرة يكون موعد الأذان في الساعة 5:19.
في الرقة يكون الأذان الساعة 5:04.
في إدلب يرفع الأذان الساعة 5:13.
في الحسكة يكون الأذان الساعة 4:56.
في دير الزور يكون الأذان الساعة 5:00.
موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الإثنين 18-3-2024
موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الاثنين، بحسب ما نشرته وزارة الأوقاف السورية يكون كالتالي:
في دمشق 12:43
في درعا 12:44
في دير الزور 12:28
في حلب 12:40
في حماة 12:41
في الحسكة 12:25
في حمص 12:41
في إدلب 12:42
في القنيطرة 12:45
في اللاذقية 12:45
في الرقة 12:32
في السويداء 12:42
في طرطوس 12:45
موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024
موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين يكون كالتالي:
في دمشق 4:09
في درعا 4:10
في دير الزور 3:53
في حلب 4:05
في حماة 4:07
في الحسكة 3:50
في حمص 4:07
في إدلب 4:07
في القنيطرة 4:11
في اللاذقية 4:10
في الرقة 3:57
في السويداء 4:10
في طرطوس 4:10
موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024
موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين، وموعد إفطار المسلمين يكون كالتالي:
في دمشق 6:44
في درعا 6:45
في دير الزور 6:29
في حلب 6:41
في حماة 6:42
في الحسكة 6:26
في حمص 6:43
في إدلب 6:43
في القنيطرة 6:46
في اللاذقية 6:46
في الرقة 6:33
في السويداء 6:43
في طرطوس 6:46
موعد أذان العشاء في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024
موعد أذان العشاء في سوريا اليوم الاثنين، والتي يليها صلاة التراويح يكون كالتالي:
في دمشق 8:14
في درعا 8:15
في دير الزور 7:59
في حلب 8:11
في حماة 8:12
في الحسكة 7:56
في حمص 8:13
في إدلب 8:13
في القنيطرة 8:16
في اللاذقية 8:16
في الرقة 6:33
في السويداء 8:13
في طرطوس 8:16
عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين 18-3-2024
بحسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف السورية، فإن عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين نحو 13 ساعة و30 دقيقة.