أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب، آخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 نحو 3000 جنيه لبيع جرام عيار 21 في محلات الصاغة يضاف إليها المصنعية والضريبة، وتشهد أسواق الذهب حالة من الارتباك خلال الأيام الماضية؛ فمؤشر الذهب يتجه للهبوط والصعود خلال تعاملات اليوم الواحد أي أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتغير يوميًا.

أسعار الذهب بختام التعاملات

تنشر الوطن، آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال ختام التعاملات المسائية، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب في الغرفة التجارية، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في ختام التعاملات المسائية 3427 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم أثناء التعاملات المسائية 2570 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم أثناء ختام التعاملات المسائية 1999 جنيها دون إضافة المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24 ألفا و280 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.