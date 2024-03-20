طرق تنظيم الوقت.. نصائح الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

مشكلة إهدار الوقت من أبرز التحديات التي تواجه جيل الشباب، فالكثير منهم يقضون أوقاتا طويلة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، دون الاستفادة من الوقت المهدر، وهو ما تحدث عنه الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، فما هي طرق الحفاظ على الوقت.

هناك عدة طرق للحفاظ على الوقت، وعدم إضاعته على أشياء غير هامه، لذلك يجب ترتيب جدول الأعمال حسب الأهمية والأولوية، وتجزئة المهمات المعقدة حتى يمكن الانتهاء منها بسهولة، والإدارة الجيدة تعد أفضل شئ للحفاظ على الوقت من الضياع، وتساعد في إنجاز المهام وتوفير الجهد، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

طرق الحفاظ على الوقت

ومن أهم الطرق للحفاظ على الوقت هو كسر الروتين اليومي، وتنظيم ساعات اليوم بطريقة مختلفة عن الأيام السابقة، مثل اختيار طريق مختلف للذهاب إلى العمل، أو تناول طعام معين تفضله، أو ممارسة الرياضة في الصباح، والتي تزيد من النشاط الجسدي للإنسان.

تعد وسائل التكنولوجيا الحديثة من أبرز الأشياء التي تضيع الوقت، لذلك يجب الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك وتويتر وانستجرام.

ويجب إعداد خطة منظمة بجميع المهام اليومية التي يتم تحديدها، من أجل إنجاز المهام والحفاظ على الوقت، ومن النصائح المهمة أيضًا الاستعداد في المساء بتجهيز المهام التي من المفترض القيام بها في اليوم التالي.

حديث الفنان يحيى الفخراني عن توفير الوقت

كان الفنان يحيى الفخراني، قد تحدث في مسلسل عتبات البهجة، خلال وجوده داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية ليتحدث مع الطلاب، عن بعض الخبرات الاجتماعية المتعلقة بتوفير الوقت.