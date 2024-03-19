تامر مجدي صاحب أول مهمة لـ«الصباح» في مسلسل الحشاشين يكشف سر مشهد التعذيب

خلال أحداث مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز، استعان حسن الصباح بنور بارق لتنفيذ أول مهمة له داخل قصر السلطنة، وهي اغتيال الخليفة العباسي، لكن خطته فشلت، وألقي القبض على «نور» وتعذيبه من قبل الوزير نظام الملك، واعترف حينها بأن حسن الصباح هو من طلب منه ذلك، لتتصاعد الأحداث.

جسد دور نور بارق، الفنان الشاب تامر مجدي، ونال إشادات بدوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدوره تحدث لـ«الوطن»، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل الحشاشين، قائلًا إن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه للدور، وقبله دون أن يفكر للحظة واحدة: «كنت عارف إني رايح ضيف شرف حلقة واحدة، والشخصية مهمة، وهي المهمة الأولى لحسن الصباح وبيستعين بنور بارق، وكمان إن العمل إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبدالعزيز وإنتاج الشركة المتحدة، مستحيل أعتذر عن حاجة زي كده، لأني كنت مستنيها».

تحديات شخصية نور بارق في الحشاشين

صعوبات واجهت «تامر» خلال تجسيد شخصية نور بارق، والتي استمرت لحلقة واحدة فقط، لكنها تركت أثرًا في الجمهور: «فكرة إنك بتعمل حاجة تاريخية صعبة، من أول اللبس والمكياج وأماكن التصوير اللي بيتصور فيها والشخصية، خاصة أنها معتمدة على ريآكشنات أكثر من كلام، لأن بيكون صعب على أي ممثل أنه يوصل الإحساس بتعيرات وشه مش كلام».

فخور بالمشاركة في مسلسل الحشاشين

يشعر الفنان الشاب بحالة من الفخر نتيجة مشاركته في أحداث مسلسل الحشاشين: «هقول إني شاركت في يوم من الأيام في عمل كبير ونادر مش بيحصل غير كل 100 سنة، والحمد لله شاركت فيه»، مشيرًا إلى أن مشهد تعذيب الوزير نظام الملك «فتحي عبدالوهاب» له، كان يجب تجسيده بشكل أفضل، وكأنه يتعرض للتعذيب.

ويتابع: «فتحي عبدالوهاب ماعذبنيش ولا حاجة، هو كان حاطط رجله بس، وكنت مجروح وكان فيه نزيف دم شديد، كممثل حسيت إن لازم أكون حاسس باللحظات وهو بينزف بشكل غير طبيعي، وخلاص بيموت».