عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 10 من مسلسل لحظة غضب، أمس والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، ويحرص متابعو المسلسل على معرفة موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 10 الذي يأتي تمام الساعة 11 مساء، وتعاد الساعة 12 ظهرًا.

يمنى وشقيقتها تحذف تسجيلات الكاميرا قبل وصول مصطفى شقيق شريف والضابط لها

وبدأت الحلقة رقم 10 من مسلسل لحظة غضب بذهاب يمنى وصديقتها الوحيدة التي تعرف عن جريمتها إلى الصيدلية الموجودة أمام المنزل، حتى يحذفا مشاهد تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة أمامها قبل وصول مصطفى شقيق شريف والضابط إلى هناك.

يمنى تحاول إخفاء جريمتها ومصطفى يبحث عن شقيقه

وتستمر الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى في مسلسل لحظة غضب في محاولة إخفاء جريمتها بقتل زوجها شريف الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، بينما يحاول شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

مصطفى والضابط لم يتوصلا لنتيجة

وبالفعل ذهب مصطفى والضابط إلى الصيدلية ليتفقدا كاميرات المراقبة، ولكن لم يعثرا على أي نتيجة بسبب حذف صديقة يمنى كل تسجيلات الكاميرا.