كيف تؤثر قسوة الأب على حياة الأبناء؟.. عانى منها أكرم حسني في مسلسل بابا جه

خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، جمع مشهد بين الفنانين أحمد أمين وأكرم حسني، الذي يقوم بدور «هشام» الزوج عديم المسؤولية الذي يحاول تغيير دوره في حياة أسرته، وتحدث الأخير عن ذكرياته السيئة مع أبيه الذي كان يرهبه بالضرب، ومن هنا بدأ التساؤل: هل ما تعرض له «هشام» في طفولته سبب ما وصل إليه من سلبية؟

علاقة الخوف بين الأب وابنه

غالباً ما تهدف قسوة الأب إلى تربية الأبناء وتهذيبهم، لكنها تتحول مع الوقت إلى معاملة سيئة تنفر الابن من والده وتجعله خائفاً منه، بل قد تدفعه إلى كراهيته في كثيرٍ من الأحيان، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية والعاطفية للطفل، مسببةً له عدة اضطرابات تبقى ملازمةً له خلال سنوات عمره ما لم يتمكن من علاجها، بحسب حديث الدكتور إبراهيم محمود استشاري الطب النفسي للأطفال، الذي أوضح لـ«الوطن»، أن الأب المتسلط لا يسمح بالنقاش، فهو يلقي الأوامر ويعاقب من يخالفها بشكل مبالغ فيه، ويرفضه الأبناء بداخلهم دون معارضة، ما يتسبب في ضعف شخصيتهم بمرور الوقت.

تأثير قسوة الأب على الأبناء

من أهم الأضرار التي تلحق بشخصية الطفل، جراء قسوة أبيه وتسلطه، ما يمكن تلخيصها في النقاط الآتية، بحسب استشاري الطب النفسي للأطفال:

1. المعاناة من اضطرابات ما بعد الصدمة أو «التروما» التي تؤثر على سلوك الأطفال في المستقبل، ومن الممكن للطفل المعنف من والديه أن يتبع أسلوب الإحلال لمشاعره فيصبح في المستقبل أباً قاسياً يضطهد أبناءه.

2. فقدان الثقة بالنفس بعدما ألغى الأب المتسلط شخصية أبنائه، وبالتالي يصبح الطفل أكثر ميلاً للاعتماد على الآخرين في أدق تفاصيل حياته، منها اتخاذ القرارات الشخصية وعدم تولي مسؤولية العناية بنفسه، ما يصنع منه في المستقبل زوجاً عديم المسؤولية.

3. فقدان الشعور بالأمان من أكثر شخص يفترض أن يوفره للطفل، من شأنه أن يجعله أقل ثقةً بكل من حوله، مما يزيد من احتمالية أن يكون وحيداً بلا أصدقاء.

4. زيادة الأفكار العدوانية تجاه الآخرين ورفض الأسرة والبيت الذي ينتمي إليه الطفل.

5. يصاب الأطفال الناشئين في أجواء عصبية ببعض الأمراض الخطيرة، مثل انكماش العقل وتلف الأعصاب.

نصائح للتعامل مع الأب المتسلط

أسلوب الشدة والصرامة التي يتبعها الأب المتسلط في تربية أبنائه يمكن أن يتعامل معها المراهق، إذ يصبح على قدر من الوعي أعلى مما كان عليه وهو طفل، وبحسب الدكتور إبراهيم محمود، يمكن للأبناء اتباع النصائح التالية للتعامل مع قسوة آبائهم:

1. تحمل تبعات القرارات التي يتخذونها مهما كانت النتيجة، لأن هذا الأسلوب يدربهم على الاعتماد على النفس والاستقلال بالشخصية.

2. تقبل فكرة الاعتذار وعدم المكابرة عند الخطأ، للحصول على رضا الأب، ومن ثم يمكن فتح قنوات للحوار، من أجل الوقوف على المشكلة وحلها بهدوء.

3. الاستعانة بشخصيات يمكنها التفاهم مع الأب المتسلط، مثل العم أو الخال لتوصيل مشاعر أبنائه إليه وإقناعه بضرورة تحسين معاملته لهم.

4. عدم السماح بإلغاء الشخصية واتخاذ القرارات بدلاً من الأبناء والأهم هو الأسلوب الذي يتبعه الأبناء في هذه النقطة كي يضمنوا حقهم.

5. الإبقاء على احترام الأب عند التحدث معه وتلقي أوامره، حتى إن لم يكن الأبناء مقتنعين بكثير منها، فهذا الأسلوب قد يقود إلى حل المشكلة وتحسين معاملة الأب لأبنائه.

مسلسل بابا جه رمضان 2024

يذكر أن مسلسل بابا جه من المسلسلات الكوميدية القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ومن المتوقع أن تتضمن أحداث المسلسل العديد من المفاجآت، ويمكن مشاهدته عبر قناة DMC في الساعة 7:35 مساء، فيما يعاد عرض الحلقات في التاسعة إلا ربع صباحاً والثانية إلا ربع مساءً، كما تعرض الحلقات على منصة Watch it.