موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024 في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يستطيع المسلمون من تنظيم أوقاتهم وتجهيز مائدة الإفطار.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وفي السطور التالية توضح «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الثلاثاء 19-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:49 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:44 صباحًا، وصلاة الظهر 12:47 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في الدار البيضاء (كازبلانكا) اليوم الأربعاء ، ستكون عند الساعة 6:41 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 5:06 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، وصلاة الظهر 12:39 مساءً، وصلاة العصر 4:05 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد آذان المغرب عند الساعة 6:43 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:02 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الأربعاء 20-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الأربعاء 20-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 4:57 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 7:54 مساءً.