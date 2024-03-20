مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. بهجت يحاول تقويم سلوك طلاب السنتر

شهدت الحلقة رقم 9 من مسلسل عتبات البهجة أحداثا جديدة، حيث تحدث الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد دور بهجت مع طلاب سنتر الدروس الخصوصية، بعد أن تعرض خلال الحلقات السابقة بالعديد من المواقف السيئة وتعامل الطلاب بشكل سيء مع بعضهم البعض، وبعض حالات التنمر والذي وصلت في بعض الحالات إلى حد حدوث نوبة من الصرع.

الفنان يحيى الفخراني يتحدث مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة

وتحدث يحيى الفخراني «بهجت» مع بعض الطلاب عن السلوكيات الجيدة التي يجب أن يتحلوا بها، وطلب منهم أن يكونوا قدوة حسنة في المجتمع، لكن الطلاب رفضوا ما قاله.

عمر يتحدث مع جميلة بفتور

وعلى جانب آخر، شهدت علاقة أحفاد بهجت تطورات وأحداث، حيث تواصلت جميلة مع صديق شقيقها عمر، لكن الحوار لم يستمر بينهما إلا بضع دقائق بعد أن حذرها من التواصل مرة أخرى مع أحد الشباب الذي ظهر في صورة معها على هاتفها الشخصي.