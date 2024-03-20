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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم

كتب:

انتصار الغيطانى
01:00 م | الأربعاء 20 مارس 2024
مشهد من مسلسل محارب

مشهد من مسلسل محارب

تتواصل الأحداث التي يمر بها عزيز والذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد، لذا ينتظر عدد كبير من الجماهير موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم، إذ قررت الجدة الكبيرة الاستعانة برجال العائلة لاستشارتهم في طرق مساعدة محارب حتى يستطيع إثبات برائته والخروج من القضايا التي لفقت إليه، خاصة بعد أن شعرت بالفخر به لإصراره الحصول على حق والدته، ورفض الملايين التى عُرضت عليه كدية، مما عرضه للكثير من المشاكل. 

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم

هذا وعن  موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم، فقد جاءت كالتالي:

- العرض الأول للحلقة العاشرة الساعة 9 مساءً.

- الإعادة الأولى للحلقة العاشرة الساعة 3:45 مساءً.

- الإعادة الثانية للحلقة العاشرة في الساعة 5:15 صباحا.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة CBC دراما اليوم 

هذا وعن  موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 10 على قناة cbc دراما اليوم، فقد جاءت كالتالي:

- العرض الأول للحلقة 10الساعة 10:30 مساءً.

- العرض الثانية للحلقة 10 الساعة 1:30 صباحا.

- العرض الثالث للحلقة 10 الساعة 9 صباح غد الخميس.

 

 

 

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