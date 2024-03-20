تتواصل الأحداث التي يمر بها عزيز والذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد، لذا ينتظر عدد كبير من الجماهير موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم، إذ قررت الجدة الكبيرة الاستعانة برجال العائلة لاستشارتهم في طرق مساعدة محارب حتى يستطيع إثبات برائته والخروج من القضايا التي لفقت إليه، خاصة بعد أن شعرت بالفخر به لإصراره الحصول على حق والدته، ورفض الملايين التى عُرضت عليه كدية، مما عرضه للكثير من المشاكل.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم

هذا وعن موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة cbc اليوم، فقد جاءت كالتالي:

- العرض الأول للحلقة العاشرة الساعة 9 مساءً.

- الإعادة الأولى للحلقة العاشرة الساعة 3:45 مساءً.

- الإعادة الثانية للحلقة العاشرة في الساعة 5:15 صباحا.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة العاشرة على قناة CBC دراما اليوم

هذا وعن موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 10 على قناة cbc دراما اليوم، فقد جاءت كالتالي:

- العرض الأول للحلقة 10الساعة 10:30 مساءً.

- العرض الثانية للحلقة 10 الساعة 1:30 صباحا.

- العرض الثالث للحلقة 10 الساعة 9 صباح غد الخميس.