«التشكيليين» تدعو إلى اجتماع اليوم لتشكيل مجلس إدارة واختيار نقيب جديد

دعت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني إلى عقد اجتماع مجلس إدارة، اليوم، الساعة الخامسة مساء، وذلك لاتخاذ قرار بالدعوة لانتخابات جديدة من أجل تشكيل مجلس إدارة ونقيب جديد.

وأضافت نقابة الفنانين التشكيليين، في بيان لها، أنه تم توجيه الدعوة وإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول وعلى واتس آب وعلى صفحة النقابه الرسمية لأعضاء المجلس الذين رفعوا قضية رجوع للمجلس للدكتورة سلوى رشدي وملك الدربي وأحمد جلال، وهم لهم حق المشاركة في المجلس لاكتمال النصاب القانوني والدعوة لانتخابات التشكيليين بعد حكم المحكمة لهم بالرجوع.

اجتماع مجلس إدارة نقابة التشكيليين

وأشارت نقابة الفنانين التشكيليين إلى أنَّه عند امتناع الأعضاء عن الحضور سيؤدي ذلك إلى تعطيل المجلس إلى جلسة أخرى ودعوة أخرى لعدة مرات حتى تسقط أحقيتهم في الحكم بعدم الحضور، وكذلك تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يتمّ تصعيد بدلًا منهم المهندسة مرفت مرسي وإبراهيم شلبي فضلًا عن دعوة باقي الأعضاء الآخرين لأعضاء المجلس.

حل مشكلات النقابة

وشددت النقابة على ضرورة الحضور وعدم الامتناع حتى تتم الدعوة لانتخابات من أجل تشكيل مجلس جديد ونقيب جديد كي يتمّ فك الحصار عن أموال البنوك، واستكمال السعي لإنهاء إجراءات قانون المعاش والتصرف في أراض النقابة بالشراء أو البيع وخدمة الجمعية العمومية واستكمال العمل بصندوق الرعاية للأسر وتحسين الخدمات حرصًا على مصلحة النقابة.