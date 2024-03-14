جدول «الأعلى للثقافة» في رمضان.. برنامج «حكواتي» للأطفال وندوة عن التراث

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، جدول الفعاليات الثقافية التي يقدمها ضمن برنامج وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك.

ندوات المجلس الأعلى للثقافة في رمضان

وتشمل الفعاليات الثقافية العديد من الندوات منها: «رمضان في الموروث الشعبي والممارسات الشعبية الخاصة بشهر رمضان وعرض فني لسيرة الهلالية- تقام في بيت التراث المصري- المرأة وتحديات العصر، الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها الثقافية.. صناعة أم ترفيه؟، الشباب والتطرف.. آليات المواجهة في عصر الذكاء الصناعي»

كما يحتفل المجلس بالمجلد السابع مصر والقضية الفلسطينية، ومرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، وحرب أكتوبر في القانون الدولي، وغيرها من الندوات التي تُناقش العديد من القضايا.

يأتي هذا إلى جانب برنامج «حكواتي رمضان» الموجه للطفل، ومجموعة من الورش منها ورشة تصوير فوتوغرافي للمساجد والعمارة الإسلامية وورشة تصنيع زينة رمضان بكلية الفنون التطبيقية وغير ذلك.