مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. بسمة وصابرين يفكران في اللجوء للشرطة

تغيرات سريعة شهدتها حلقة أمس من مسلسل مسار إجباري، بعد أن قررت إحسان «صابرين» ونعمات «بسمة» أرملتا عمر البرنس «محمود البزاوي» اللجوء للنيابة لتنفيذ وصية زوجهم عمر البرنس، وتقديم دليل براءة الدكتورة عصام للنيابة، بعد الحكم عليه بالإعدام ظلما، إلا أنّ الخوف يسيطر على إحسان عندما تعلم أنّ زوجها قتل ولم يمت بشكل طبيعي، وتتغير الأحداث مرة أخرى في مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.

مسلسل مسار أجباري الحلقة 10.. بسمة وصابرين تلجآن إلى النيابة

وتتعرض إحسان ونعمات لصدمة ضمن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل مسار إجباري بعد تجاهل أبنائهما الإبلاغ عن قتل والدهم، خاصة أنّه يمتلكان تسجيلا يوضح قتل الممرض لوالدهم، وهو ما تكشف تفاصيله حلقة الليلة من مسلسل مسار إجباري الحلقة 10، بطولة صابرين وبسمة.