موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ10 على قناة DMC اليوم

حملت الحلقة الـ9 من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الإثارة والتشويق والمفاجآت، إذ انتهت الحلقة بمشهد يحمل الكثير من الإنسانية والتأثير وهو زيارة «مختار» خالد النبوي وأبنائه لقبر زوجته «ميسون» سلاف فواخرجي وانهيار أولاده.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 9

الجمهور على موعد مع عرض الحلقة الـ 10 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc اليوم وذلك في الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 10:15 صباحاً.

كما يُعرض على قناة dmc drama في الساعة 6:05 مساءً، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً.

ويتزامن عرض الحلقة الـ10 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ 9 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثا كثيرة منها محاولة أبناء «مختار» خالد النبوي إقناعه بإقامة انتخابات لنقل السلطة من يد الأب إلى يد أحداً من الأبناء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي ونور النبوي وهاجر السراج وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر ونشوى مصطفى وحلا شيحة ومحمد حافظ وقصة وسيناريو محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.