الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر واليوم العالمي للشعر.. الأربعاء في شارع المعز

ضمن فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، يعقد بيت الشعر العربي «مركز إبداع الست وسيلة» التابع لصندوق التنمية الثقافية، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة كتاب «ثقب المفتاح لا يرى: 20 شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليتزر» ترجمة وتقديم الدكتورة سارة حواس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة المنصورة.

يشارك في الندوة الشاعر أحمد الشهاوي محرر الكتاب والذي كتب مقدمته، والشاعر والكاتب الصحفي مصطفى عبادة، ويدير اللقاء الإعلامي حازم البهواشي كبير المذيعين في راديو مصر.

احتفالية نصر أكتوبر العاشر من رمضان

بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر الموافق العاشر من رمضان، وضمن البرنامج الثقافى والفني للقطاع، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي – بشارع المعز- في التاسعة مساء اليوم الأربعاء 10 رمضان الموافق 20 مارس، أمسية جديدة من أمسيات صالون «ذاكرة الوطن» والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويتناول الصالون الحديث عن بطولات حرب أكتوبر المجيدة.

يعقبه احتفالية غنائية لفرقة «صحبة السمسمة» بقيادة الفنان أحمد عشري، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البورسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد منها: «يا دنيا سمعاني» للريس عبده العثمانلي، و«غني يا سمسمية لتراب البندقية» و«يا بيوت السويس» للكابتن غزالي، و«بتغني لمين يا حمام» من التراث.