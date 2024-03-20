موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10 على قناة dmc

ينتظر الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ10 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شاشة قناة دي إم سي، بعد أن كشفت الأحداث عن تقارب بين «مي» حلا شيحة و«مختار» خالد النبوي وزيارة «مختار» وأبنائه إلى قبر زوجته «ميسون» سلاف فواخرجي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 10

يأتي موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10 في تمام الساعة 10:15 صباحا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا، ويعرض على منصة watch it تزامنا مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار عائلي درامي حول أرمل يعمل على تربية أبنائه الستة بوضع القوانين والقواعد، ما يجعلهم ينفرون من ذلك ويتمردون على حكمه ويقيمون انتخابات منزلية لاختبار حاكم للمنزل.