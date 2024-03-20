طريقة عمل قمر الدين الجاهز على طريقة الشيف شربيني.. سر الطاقة في رمضان

قمر الدين مشروب رمضاني تقليدي غني بالفوائد الصحية، مصنوع من المشمش المجفف ويتميز بطعمه الحلو المنعش ولونه المشمشي الفاتح، وينصح بتناوله خلال شهر رمضان لتعويض نقص السوائل والعناصر الغذائية خلال فترة الصيام، ما جعل البعض يبحث عن طريقة عمل قمر الدين الجاهز بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

مكونات عصير قمر الدين الجاهز

ويمكنك تحضير عصير قمر الدين الجاهز على طريقة الشيف الشربيني بمكونات سهلة وبسيطة على النحو التالي:

1 كوب من قمر الدين.

4 أكواب من الماء.

سكر حسب الرغبة.

طريقة عمل قمر الدين الجاهز

وتأتي طريقة عمل قمر الدين الجاهز على النحو التالي:

- اغسل قمر الدين جيدًا بالماء.

- انقع قمر الدين في الماء البارد لمدة 12 ساعة على الأقل.

- صفّي قمر الدين من الماء.

- ضعي قمر الدين في الخلاط مع الماء والسكر وماء الزهر.

- اخلط المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة.

- صفّي العصير من خلال مصفاة دقيقة.

- ضع العصير في أكواب التقديم.

- زين العصير بالصنوبر أو اللوز (اختياري).

- ضع العصير في الثلاجة حتى يبرد.

- قدم العصير باردًا.

- يمكنك تخزين قمر الدين في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام.

فوائد قمر الدين

- غني بالألياف الغذائية: يخزن الماء ويمنع العطش أثناء النهار.

- يساعد على الهضم: يحسن الهضم ويخفف من عسر الهضم.

- يساعد على التركيز: غني بفيتامينات A وB التي تقوي الجهاز العصبي.

- يساعد على الوقاية من فقر الدم: غني بالحديد الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء.

- يساعد على تنظيم ضغط الدم: غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

- يساعد على تقوية جهاز المناعة: غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة.

- يساعد على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا: غني بفيتامين C الذي يساعد على محاربة العدوى.

- يساعد على تخفيف الوزن: غني بالألياف الغذائية التي تزيد من الشعور بالشبع.