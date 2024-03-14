9 فوائد مذهلة يقدمها قمر الدين للحوامل.. احرصي على تناوله

يعد عصير قمر الدين من أشهر المشروبات الرمضانية المنعشة للجسم، يصنع من عجينة المشمش المجفف ذات العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتعوضه عن السكريات والمعادن والفيتامينات المفقودة طوال نهار الصيام، ويقدم المشروب بعض الفوائد السحرية للنساء الحوامل ستجعلهن حريصات على تناوله كل يوم.

فوائد قمر الدين للحوامل

عصير قمر الدين يكون مفيدا للحامل بشرط تناوله بكميات معتدلة لما يحتويه من نسبة سكريات عالية، بحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم خبير التغذية العلاجية في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن المشروب يحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحتاجها المرأة خلال شهور الحمل، وفيما يلي أبرز فوائد عصير قمر الدين للحوامل:

1. تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعرض لها المرأة الحامل، بسبب احتوائه على نسبة عالية من عنصر «الكالسيوم».

2. الوقاية من مرض فقر الدم والأنيميا، بسبب ما يحتويه من عنصر الحديد الذي يعد المادة الأساسية في تكوين «الهيموجلوبين» في الدم الواجب توافره للجنين تجنبًا للمشاكل الصحية بعد الولادة.

3. علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، إذ يحافظ قمر الدين على المستويات الطبيعية من الصوديوم، مما يحفز حركة الأمعاء بانتظام ويمنع حدوث الإمساك وعسر الهضم.

4. تقوية المناعة وتجنب الغثيان والدوخة المصاحبين للحمل، بفضل ما يحتويه المشروب على عناصر مضادة للأكسدة مثل «الكاروتينات».

5. القضاء على حموضة المعدة بفعل الأنزيمات التي يحتوي عليها عصير قمر الدين.

6. بناء خلايا الجنين بشكل سليم والحفاظ على بشرة المرأة خلال شهور الحمل.

7. تنظيم ضغط الدم المرتفع مع السيطرة عليه، إذ يساعد عنصر «البوتاسيوم» على حل المشكلات المرتبطة بالصيام في وجود الحمل ومنها عدم استقرار ضغط الدم.

8. الإعانة على الصيام، لاحتوائه على فيتامينات أ وب التي تخلص الجسم من الشعور بالضعف والإرهاق وتقوي الأعصاب.

9. التخلص من سموم الجسم.