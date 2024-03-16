تراجع أسعار 12 سلعة أساسية بالأسواق.. بينها الأرز والزيت

شهدت أسعار 12 سلع غذائية أساسية تراجعا واضحا في عدد من الأسواق المحلية خلال سادس أيام شهر رمضان، وبعد التراجعات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار 12 سلعة أساسية، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والأسواق.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وسجلت أسعار السلع الغذائية اليوم ما يلي:

- تراجع سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر نحو 4.34%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 27.97 جنيه.

- تراجع أسعار الأرز المعبأ اليوم في مصر نحو 1.38% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 34.32 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر نحو 6.09% ليسجل سعر اللتر في المتوسط نحو 93.28 جنيه.

- تراجع سعر عبوة الشاي الـ40 جراما اليوم في مصر نحو 3.85% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 12.48 جنيها.

- تراجع سعر الفول المجروش معبأ اليوم في مصر نحو 3.27% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 57 جنيها.

تراجع أسعار الفول والعدس الأصفر

- تراجع سعر الفول المعبأ اليوم في مصر نحو 3.13% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 60 جنيها.

- تراجع سعر العدس الأصفر المعبأ اليوم في مصر نحو 4.87% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 66.54 جنيها.

- تراجع سعر العدس الصحيح المعبأ اليوم في مصر نحو 2.19% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 73.33 جنيها.

- تراجع سعر اللبن السائب للتر في مصر بنحو 1.98% ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 28.25 جنيها.

- تراجع سعر الطماطم اليوم في مصر بنحو 8.47% ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 8 جنيهات.

- تراجع سعر البطاطس في مصر بنحو 8.07 % ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 12.64 جنيها.

- تراجع سعر الفول الصحيح السائب في السوق بنسبة 0.92% ليباع الكيلو في المتوسط بـ 51.81 جنيه للكيلو.