موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الحشاشين على DMC وWATCH IT
كتب:
نورهان نصرالله
09:03 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين
ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما في الموسم الرمضاني عن موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، وهو المسلسل الذي يتناول قصة جماعة الحشاشين التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي وتأسيسها على يد حسن الصباح، ليستخدم أفرادها في تنفيذ اغتيالات سياسية ضد عدد من الشخصيات المهمة في ذلك الوقت بشكل يخدم مصالحه وأهدافه.
يعرض مسلسل الحشاشين حصريا على شبكة قنوات DMC، والتي كشفت عن موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الحشاشين، حيث يبدأ عرض الحلقة الساعة 9:15 مساء على القناة بينما تعرض الساعة 11 مساء على قناة DMC دراما، وتعاد الحلقة على نفس القناة مرتين في اليوم التالي الإعادة الأولى الساعة 6:30 صباحا أما الإعادة الثانية الساعة 1:30 ظهرا.
مسلسل الحشاشين الحلقة 10
موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الحشاشين على WATCH IT
ولا يقتصر عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC فقط بل يعرض على المنصة الإلكترونية WATCH IT والتي حددت موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الحشاشين ليكون في تمام الساعة 7:30 مساء، أي قبل موعد عرضها التلفزيوني، ما يتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل عرضها التلفزيوني بساعتين.