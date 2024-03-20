تسليم دفعة سكر جديدة لتوزيعها على 8 مدن بالقليوبية.. تحتوي على 71 طنا

تسلمت محافظة القليوبية 71 طن سكر من الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخانكة والخصوص شبين القناطر.

توفير كافة السلع الأساسية

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن ذلك يأتي لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

استكمال التوزيع بكميات أخرى

وأوضح محافظ القليوبية أن هذه الكمية تعد الدفعة الثانية التي تسلمتها المحافظة، حيث تم استلام 71 طن سكر الأسبوع الماضي وتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة.

وثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكداً استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.