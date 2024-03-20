تراجع سعر الزيت اليوم الأربعاء 20-3-2024.. عباد الشمس بكام؟

تراجع سعر الزيت، اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024، في عاشر أيام شهر رمضان المبارك، في المحلات، حيث انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس حجم اللتر بقيمة 3.97 جنيه، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الزيت اليوم، تبعا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الزيت

ـ زيت ذرة (أصناف متنوعة)

تراجع سعر زجاجة زيت الذرة، حجم اللتر، أصناف متنوعة، بقيمة 2.21 جنيها، أي بنسبة 1.78%، مقارنة بسعرها أمس، حيث سجلت 121.63 جنيها، بينما تراوح سعرها بين 119.47 و123.8 جنيها.

وأما عن قيمة التراجع في سعر زجاجة زيت الذرة، مقارنة ببداية شهر مارس، فبلغت أكثر من 20 جنيها، حيث سجلت 140.73 جنيه وهو أعلى سعر وصلت له حتى 8 مارس.

ـ زيت عباد الشمس

انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس، بنسبة 3.97%، وسجل سعرها 96.01 جنيها مقارنة بسعرها أمس، مع هبوط بقيمة 23 جنيها مقارنة ببداية شهر مارس الجاري، والذي وصل إلى 119.65 جنيها، وهو أعلى سعر سجلته.