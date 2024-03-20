الدولار يسجل تراجعا جديدا عند مستوى غير مسبوق.. وصل لكام في البنوك؟

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ في البنوك اليوم الأربعاء، ليتداول أدنى مستوى 47 جنيهًا، ويسجل الآن 46.96 جنيه في البنك الأهلي المصري، و46.98 جنيه في بنك مصر.

ويعد مستوى 46 جنيهًا، مستوى غير مسبوق للدولار أمام الجنيه منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، حيث كان يتداول عن مستوى 49 جنيهًا وقت القرار.

تراجع الدولار في البنوك

ويواصل الدولار تراجعه في البنوك، بشكل يومي إذا يتغير سعر الدولار على شاشات الأسعار الخاصة بالبنوك بشكل يومي، حيث أصبح السعر المتداول للدولار هو سعر واحد، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وتحديده وفقًا لآليات السوق.

سعر الدولار في البنوك اليوم

ويتراوح سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء، ما بين 46.95 إلى 47.05 جنيه، متراجعًا عن أسعار أمس بأكثر من 50 قرش.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري 46.96 جنيه للشراء، 47.06 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

فيما سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 47.01 جنيه للشراء، 47.11 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء، في بنك مصر 46.98 جنيه للشراء، 47.08 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي CIB عند 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.